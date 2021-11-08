EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak! Bu yöntemler masaya geldi!

EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak bu yöntemler masaya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak çalışma için hazırlıkları tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında çalışma başlatmıştı. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. EYT çalışmasıyla birlikte en az emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2 yıl kazancı olacak.