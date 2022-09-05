Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! 5 Eylül EYT son durum nedir?

EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! 5 Eylül EYT son durum nedir?

Eylül 1999 evvel sigortalı olanlar EYT ile alakalı düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Bu tarihlerde değişik kurumlarda çalışanlar da bulunuyor. Farklı kurumlarda sigortalı olanlar EYT düzenlemesinden nasıl yararlanacak? Emekli Sandığı ve Bağ- Kur şartları neler? İşte EYT düzenlemesinde gelinen son nokta..

takvim.com.tr
05.09.2022 10:08 - Son Güncelleme: 05.09.2022 10:08
EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! 5 Eylül EYT son durum nedir?

Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. Ankara'da yapılan çalışma grubu bütün teknik hususları değerlendirerek hak sahiplerini belirleyip emeklilik şartlarıyla alakalı taslakları da hazırlıyor. Bütün çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kapsam belirlenirken bilhassa 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olan ve prim ile sene şartını tamamlamış sigortalılar öneme alınıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! 5 Eylül EYT son durum nedir?

Burada erkekler bağlamında sene koşulu 25 sene olurken kadınlar amacıyla ise 20 sene olarak belirleniyor. Buna bakıldığında kadınlar için1999 tarihi baz alınsa bile 20 sene koşulu sonuçlanmış durumda.

EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! 5 Eylül EYT son durum nedir?

Buna göre kadınların yalnızca prim koşulunu yerine getirmesi gerekiyor. Erkekler amacıyla ise 25 sene koşulu 1997 senesi ve evvel sigortalı olanlar amacıyla sonuçlanmış durumda. Daha sonra 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ise 25 senenin tamamlanmasını bekliyor.

EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! 5 Eylül EYT son durum nedir?

EYT'de prim şartı kaç günden başlayacak?

Prim şartına bakıldığında ise 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. Prim şartını ilk defa işe girilen tarih belirliyor. Bu halde primi eksik olanlar amacıyla hem kısmi emeklilik imkanları bulunmakta hem de borçlanma fırsatları var.

EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! 5 Eylül EYT son durum nedir?

Erkekler amacıyla askerlik kadınlar için doğum borçlanması prim gününü tamamlamada yardımcı oluyor. Yine yurtdışı borçlanma, isteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur için ihya gibi imkanlar da bulunmakta.

SON DAKİKA