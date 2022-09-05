EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! 5 Eylül EYT son durum nedir?

Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. Ankara'da yapılan çalışma grubu bütün teknik hususları değerlendirerek hak sahiplerini belirleyip emeklilik şartlarıyla alakalı taslakları da hazırlıyor. Bütün çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kapsam belirlenirken bilhassa 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olan ve prim ile sene şartını tamamlamış sigortalılar öneme alınıyor.