EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! 5 Eylül EYT son durum nedir?
Eylül 1999 evvel sigortalı olanlar EYT ile alakalı düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Bu tarihlerde değişik kurumlarda çalışanlar da bulunuyor. Farklı kurumlarda sigortalı olanlar EYT düzenlemesinden nasıl yararlanacak? Emekli Sandığı ve Bağ- Kur şartları neler? İşte EYT düzenlemesinde gelinen son nokta..
05.09.2022 10:08 - Son Güncelleme: 05.09.2022 10:08
Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. Ankara'da yapılan çalışma grubu bütün teknik hususları değerlendirerek hak sahiplerini belirleyip emeklilik şartlarıyla alakalı taslakları da hazırlıyor. Bütün çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kapsam belirlenirken bilhassa 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olan ve prim ile sene şartını tamamlamış sigortalılar öneme alınıyor.
Erkekler amacıyla askerlik kadınlar için doğum borçlanması prim gününü tamamlamada yardımcı oluyor. Yine yurtdışı borçlanma, isteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur için ihya gibi imkanlar da bulunmakta.