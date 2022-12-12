EYT için gözler Kabine'de! 1999 öncesi sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözüme kavuşuyor! 3 madde kesinleşti! EYT'de yaş sınırı olacak mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primlerini tamamlamak isteyenler alternatif yollara başvuruyor. Öte yandan emeklilik yaşını indirecek sınır merakla bekleniyor. Beklenen kapsamlı düzenlemeden kimlerin yararlanacağı merak edildi. Tüm gözler bugün Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yapacağı açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda EYT son dakikası merakla bekleniyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'de eksik primi olan nasıl bir yol izleyecek? EYT'de yaş şartı olacak mı? İşte merak edilenler!
12.12.2022 15:59 - Son Güncelleme: 12.12.2022 16:07
EYT düzenlemesinde gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Bu akşam yapılacak Kabine Toplantısı'ndan EYT kararı çıkacak mı merak konusu oldu. EYT için 3 madde netleşirken gözler yaş sınırına çevrilmiş durumda. Peki, EYT'de yaş sınırı ne olacak? EYT'den kimler yararlanacak? Eksik prime nasıl çözümler var? İşte tüm merak edilenler!
1,7 MİLYON EYT'Lİ VAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü EYT çalışması 2022 yılının ikinci yarısında hızlandı. Haziran ayı itibarıyla EYT düzenlemesine tabi olacak 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,5 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, bu rakamın Ocak 2023'te 1,7-1,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor.