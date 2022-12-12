EYT için gözler Kabine'de! 1999 öncesi sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözüme kavuşuyor! 3 madde kesinleşti! EYT'de yaş sınırı olacak mı?

EYT düzenlemesinde gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Bu akşam yapılacak Kabine Toplantısı'ndan EYT kararı çıkacak mı merak konusu oldu. EYT için 3 madde netleşirken gözler yaş sınırına çevrilmiş durumda. Peki, EYT'de yaş sınırı ne olacak? EYT'den kimler yararlanacak? Eksik prime nasıl çözümler var? İşte tüm merak edilenler!