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Haberler Ekonomi EYT için gözler Kabine'de! 1999 öncesi sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözüme kavuşuyor! 3 madde kesinleşti! EYT'de yaş sınırı olacak mı?

EYT için gözler Kabine'de! 1999 öncesi sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözüme kavuşuyor! 3 madde kesinleşti! EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primlerini tamamlamak isteyenler alternatif yollara başvuruyor. Öte yandan emeklilik yaşını indirecek sınır merakla bekleniyor. Beklenen kapsamlı düzenlemeden kimlerin yararlanacağı merak edildi. Tüm gözler bugün Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yapacağı açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda EYT son dakikası merakla bekleniyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'de eksik primi olan nasıl bir yol izleyecek? EYT'de yaş şartı olacak mı? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
12.12.2022 15:59 - Son Güncelleme: 12.12.2022 16:07
EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

EYT düzenlemesinde gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Bu akşam yapılacak Kabine Toplantısı'ndan EYT kararı çıkacak mı merak konusu oldu. EYT için 3 madde netleşirken gözler yaş sınırına çevrilmiş durumda. Peki, EYT'de yaş sınırı ne olacak? EYT'den kimler yararlanacak? Eksik prime nasıl çözümler var? İşte tüm merak edilenler!

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EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

1,7 MİLYON EYT'Lİ VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü EYT çalışması 2022 yılının ikinci yarısında hızlandı. Haziran ayı itibarıyla EYT düzenlemesine tabi olacak 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,5 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, bu rakamın Ocak 2023'te 1,7-1,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor.

EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

EYT'DE ÇÖZÜMN ROTASI ÇİZİLDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin öncülüğünde yapılacak EYT'de çözüm rotası çizildi. EYT düzenlemesi için artık son viraja girilirken, yasanın burada işçi-işveren ve devleti direkt ilgilendirmesinden dolayı Bakanlık ince eleyip sık dokuyor.

EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

BAKAN BİLGİN'İN EYT AÇIKLAMASIN ÖNE ÇIKAN 4 VURGU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de Bakanlığın bütçe görüşmeleri için konuşma yaparken milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar madde madde şöyle:

EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

EYT yasa tasarısını Ocak ayı gelmeden Meclis'e getirmeyi planlıyoruz
EYT düzenlemesi en kapsamlı şekilde olacak
İşçi-işveren herkes dinlenecek
Yaş şartı kalktığı zaman emeklilik için 1,6 milyonu aşkın hak sahibi var

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