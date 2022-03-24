EYT için beklenen sır ortaya çıktı! Bu yıllarda işe girenler! Yasa çıkmadan EYT’li olma ve erken emeklilik şansınız var

EYT'de son durum araştırılmaya devam ediyor. Yeni birçok formülün 2022 yılının ilk aylarında ortaya çıkması EYT mağduriyeti yaşayan çok sayıda vatandaşı heyecanlandırmıştı. EYT'de kesintili emeklilik ve 3600 günden emeklilik gibi çeşitli formüllerin de ortaya çıkması EYT yasasının kapsamının nasıl olacağı sorusunun da çok sık gündeme gelmesine neden oldu.