EYT için beklenen sır ortaya çıktı! Bu yıllarda işe girenler! Yasa çıkmadan EYT'li olma ve erken emeklilik şansınız var
Emeklilikle ilgili son yıllarda birçok yeni çalışma yapılmaya devam ediyor. Emeklilik konusunda en sık gündeme gelen konular arasında yer alan EYT'de ise yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilik prim ödemelerini gerçekleştirmelerine rağmen yaş şartını bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 2022 yılında gelecek EYT açıklamasına çevrildi. Hükümetin EYT konusunda çalışma yapılacağına dair yeni sinyaller vermesi ise bu alanda beklentileri iyice artırmış durumda. EYT yasasının ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı ise merakla bekleniyor. Peki, EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum
24.03.2022 16:31 - Son Güncelleme: 24.03.2022 16:31
EYT'de son durum araştırılmaya devam ediyor. Yeni birçok formülün 2022 yılının ilk aylarında ortaya çıkması EYT mağduriyeti yaşayan çok sayıda vatandaşı heyecanlandırmıştı. EYT'de kesintili emeklilik ve 3600 günden emeklilik gibi çeşitli formüllerin de ortaya çıkması EYT yasasının kapsamının nasıl olacağı sorusunun da çok sık gündeme gelmesine neden oldu.
👉EYT Kimleri Kapsıyor?
Kamuoyu gündemine çözüm beklentisinin en yoğun olduğu konulardan biri olan EYT'de yeni bir düzenleme yapılması halinde kimleri kapsayacağı sorusu merak ediliyor.