EYT için 2022’de kritik tarih! EYT ile ilgili son dakika haberi geldi! Ak Parti açıkladı! Erken emeklilik ve 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile beraber 2022 yılında EYT ile ilgili yapılacakların müjdesini vereceklerini ifade eden Akbaşoğlu, yaptığı açıklama ile EYT konusunda mağduriyet yaşayan çok sayıda vatandaşın yeniden umutlanmasını sağladı.