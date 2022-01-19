EYT için 2022'de kritik tarih! EYT ile ilgili son dakika haberi geldi! Ak Parti açıkladı! Erken emeklilik ve 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkacak mı?
Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni formüller konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında bakanlık tarafından süreç başlatılmış ancak 2022 asgari ücret, emekli maaşları ve 3600 ek gösterge gibi konuların yoğunluğu nedeniyle çalışma takvimine eklenmemişti. 1999 yılında çıkan yasa ile birçok kişinin prim ve diğer şartları sağlamasına rağmen yaşa takıldıkları için yaşadıkları mağduriyetin ne şekilde giderileceği ise merak konusu. İşte EYT ve 3600 ek gösterge konularında merak edilen detaylar.
EYT Çalışmalarında Detaylar 2022 Yılında Açıklanacak !
Uzun süredir gündemde yerini koruyan EYT konusunda yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında mağduriyetin giderileceğine inanan çok sayıda vatandaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.
Ancak EYT için geçtiğimiz günlerde önemli değerlendirmelerde bulunan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışma programı içinde yer aldığını ifade etti.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile beraber 2022 yılında EYT ile ilgili yapılacakların müjdesini vereceklerini ifade eden Akbaşoğlu, yaptığı açıklama ile EYT konusunda mağduriyet yaşayan çok sayıda vatandaşın yeniden umutlanmasını sağladı.
EYT'de 5 Aşamalı Çözüm Geliştirilecek
EYT'ye ilişkin 2022 yılında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından 2022 yılında detayların paylaşılacağına ilişkin sinyalin verilmesinin ardından çalışmalar hakkında merak edilenler de ortaya çıktı.
EYT kapsamında yapılacak çalışmalarda ilk adım kapsamın belirlenmesi olacak. Bu sayede 9 Eylül 1999 öncesinde ilk defa sigortalı olarak çalışan kişinin, yıl ve prim şartını karşılamasına rağmen yaş nedeniyle emekli olamamasına yönelik her sigortalılık süresi ve kapsamında göre farklı kapsam belirlemesi yapılacağı aktarıldı.