EYT, (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! İşte yeni karar, o tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise dün yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" demişti. Bakan Bilgin'in bu açıklaması EYT çalışması ile ilgili kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bugün konuyla ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi.