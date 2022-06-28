’EYT EKİM AYINDA çözüme kavuşabilir!’ Yaşa takılana derman olacak açıklama! 5975 günü dolan herkes... 48,49,50 yaş aralığında emeklilik düş değil!

EYT'liler bu çözümle birlikte gün saymaktan kurtulacak. Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde açıklandı. Emeklilikte yaşa takılanlar bu yöntemle emekli olacak. EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler yüz binlerce kişinin son günlerde merak ettiği konulardan birisi oldu. Son olarak çeşitli formüller gündeme geldi. 5 aşama tamamlandığında EYT konusunun yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan uzman isim Ekim ayında çözüme kavuşacağını dile getirdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler haberimizde...