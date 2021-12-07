EYT düzenlemesiyle bekleme süreniz kısalacak! Gün ve primi dolana müjde! Bu şarta uyan herkes maaşına kavuşacak. Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılında gündeme getirilmesi beklenirken yeni formüller tek tek gündeme geliyor. Bu hafta komisyonların toplanmasıyla 3600 ek gösterge, asgari ücret için görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son yaptığı açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğunu ifade etmişti. Yapılan bu açıklama sonrası gözler EYT ile ilgili çalışmaların başlayacağı tarihe çevrildi. 2022 yılında çalışmanın hangi formülle sonuçlandırılacağı ise merak konusu oluyor.