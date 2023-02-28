EYT çıktı maaş hesabı başladı! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye İLK MAAŞ TARİHİ verildi! 7.797, 5.811,12.389 TL EMEKLİ AYLIĞI! %6,5 zam + 2.500 TL ikramiye...
EYT için beklenen gün geldi. EYT düzenlemesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin içerisinde staj sigortasının olup olmayacağı merak ediliyor. .Bu nedenle en sık aratılalar arasında EYT mağdurları ve EYT kısmi emeklilik yer aldı. Emekli olacak vatandaşlar ise maaş hesabına başladı. EYT ilk maaş tarihi için detaylar netleşti. Buna göre emekliye maaşta bazı artışlar yaşanacak. İşte EYT maaş hesaplama ve EYT başvuru tarihi...
EYT İLK MAAŞ O GÜN YATIYOR!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler de emeklilik başvurularını yapabilecekler. Başvuru tarihini takip eden ayda EYT ilk maaşlar ödenecek. Mart ayında ödenmesi beklenen EYT ilk maaşları Nisan ayında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.
İLK MAAŞLAR NİSAN AYINDA HESAPLARA YATIRILACAK
Yasa yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler de emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Başvuru tarihini takip eden ay maaşlar ödenecek. Bu durumda ilk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.
10 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANIRSA YÜZDE 5 İNDİRİM
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Ayrıca emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak. Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.