EYT çıktı maaş hesabı başladı! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye İLK MAAŞ TARİHİ verildi! 7.797, 5.811,12.389 TL EMEKLİ AYLIĞI! %6,5 zam + 2.500 TL ikramiye...

10 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANIRSA YÜZDE 5 İNDİRİM

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Ayrıca emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak. Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.