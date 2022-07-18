EYT çıkmasa dahi 47, 48 yaşında emeklilik mümkün! Yaşı beklemeden 3-5-8 yıl daha erken emekli olun! Bu listede yer almak yeterli! Artı 90 gün primle...

Erken emekli olmak elbette her çalışanın hayalidir. Bazı yollarla erken emeklilik mümkün olabiliyor. Öte yandan sosyal güvenlik sistemimiz bazı meslek gruplarına özel avantajlar sağlıyor. Yıpranma dediğimiz, kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkânı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emeklilik ortaya çıkartıyor. Peki, hangi meslekler erken emekli ediyor? Hangi işlerde çalışanlar erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!