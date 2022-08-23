EYT çıkmadan önce emekli maaşınızı alın! 2160 gün prim kazancıyla 6 yıl erken emekli olun! 4/A 4/B 4/C'li + 1999-2000-2005-2008'den sonra işe girenler...
Alın teri dökerek çalışan milyonlarca kişi emekli olmayı bekliyor. Bazı durumlarda ve mesleklerde şartlara göre erken emekli olma imkanı bulunuyor. Öncelikle şunu belirtelim ki erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında yer alıyor.Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Erken emekli olmak için ise bazı kolaylıklar bulunuyor. Ancak bunların dışında yasalarımız kadınlara erken emeklilik yolunu açabilecek birçok avantaj da sunuyor. Bunlardan birisi de doğum borçlanması. Peki, kimler erken emekli olma şansına sahip? İşte merak edilen erken emeklilik formülleri haberimizde!
Tek tek hepsi açıklandı. Milyonlar bu haberi bekliyordu. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj sigortası gibi detaylar kadınların daha erken emekli olmasını sağlıyor. Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli kılınıyor. Peki, kimler nasıl erken emekli olabilir? İşte emeklilik süresini 6 yıl daha öne çeken formül haberimizde...
Yasalarımız emeklilik hesaplamalarında kadınlara öncelik sağlıyor. Erkeklerde bekleme süresi 25 yıl iken kadınlarda bu süre 20 yıla düşüyor. Yine kadınların prim ödeme gün sayıları ve yaş şartları da daha öncelikli olarak hesaplanıyor. Ancak bunların dışında yasalarımız kadınlara erken emeklilik yolunu açacak birçok avantaj da sunuyor.
Ancak bunların dışında yasalarımız kadınlara erken emeklilik yolunu açacak birçok avantaj da sunuyor. Bunlardan birisi de doğum borçlanması. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor.
Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise yaş da erkene çekiliyor. annelerin erken emeklilik formüllerini Yeni Asır'dan Faruk Erdem köşesine taşıdı.