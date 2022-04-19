EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 730 ile 1095 gün bekleme süresi kısalıyor! EYT'de 7'li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı. Peki, EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? İşte tüm merak edilenler!