EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 730 ile 1095 gün bekleme süresi kısalıyor! EYT'de 7'li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...
EYT çalışmaları milyonlarca emekli için büyük bir önem arz ediyor. 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsamın belirlenmesiyle birlikte 7'li formül masaya gelecek. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta yaptıran, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler için emeklilik yolu açacak çalışmalar heyecan yarattı. Son günlerde EYT için çeşitli formüller sık sık gündeme gelirken uzmanlar tarafından çalışmaların gidişatı hakkında ipuçları geldi. Peki, EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? İşte tüm merak edilenler!
19.04.2022 11:28 - Son Güncelleme: 19.04.2022 11:32
EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı. Peki, EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? İşte tüm merak edilenler!
Mayıs'ta tamamlanması beklenen 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin çalışmaların ardından sıra EYT'lilere gelecek.