EYT beklemek YOK! 44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! 4/A 4/B 4/C'li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!
Erken emeklilik her çalışan tarafından merak edilen mevzu arasında yer alıyor. Yasaların sizlere tanıdığı avantajları değerlendirirseniz emekliliğinizi öne çekebilirsiniz. Böylece kısa bir sürede emekli olup maaşınıza kavuşma imkanına sahip olursunuz. Emeklilik için 3 şart herkes için geçerli. Yani çalışan herkes yaş prim ve yıl şartlarını yerine getirmek zorunda kalıyor. Ama çalıştığınız kuruma göre bu şartların uygulanması da değişim gösteriyor. Ayrıca 9 Eylül 1999 öncesi işe girenler için 15 yıl 3600 günle emeklilik imkânı da var. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler!
15.07.2022 17:22 - Son Güncelleme: 15.07.2022 17:22
Erken emeklilik yolları hakkında aramalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda erken emekli olup maaşınıza hızlıca kavuşabilirsiniz. Bilindiği gini emeklilikte 3 şart bulunuyor. Bunlar yaş, yıl ve prim. Ancak yasalara göre bazı durumlarda erken emekli olmak mümkün. Haberimizde erken emekli olmanın püf noktalarına yer verdik. İşte 44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik yolları!
EMEKLİLİĞİ ERKENE ÇEKEBİLİRSİNİZ
Erken emeklilikle ilgili formülleri de ortaya koymaya çalışacağız. Böylece yasaların size tanıdığı avantajları kullanarak emekliliğinizi öne çekme imkânına da kavuşacaksınız.