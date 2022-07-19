EYT 2023’te ÇIKIYOR! 45,46,47 yaş ve üzeri olanlar bekliyordu! Net tarih verildi! 6.2 milyon yaşa takılana MAAŞ müjdesi! EYT’li nasıl emekli olacak?

EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. 3600 ek gösterge meselesinin hemen ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT'lilere ilişkin son dakika açıklama geldi. Komisyonlar çalışmalarına başlarken, yıl sonu veya Ocak ayına kadar bu çalışmaların süreceği paylaşıldı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT üzerinde durulan formüller ve son gelişmeler!