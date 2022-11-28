EYT 2023 prim, staj durumu netleşti! KABİNE KARARLARI yağıyor! Bu gece DİLEKLER KABUL oldu! Sözleşmeliye kadro, intibak yasası, 2008 öncesi EYT...
Türkiye'nin gündeminin konuşulduğu Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. Kasım ayının son Kabine Toplantısı biraz önce başladı. EYT'li birçok vatandaş toplantı sonrası Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaları heyecanla beklemeye başladı. 2008 öncesi EYT, EYT staj ve prim şartları her gün sık sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bugün itibariyle birçok detay netliğe kavuşacak. Kabine Toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalarda sadece EYT değil sözleşmeliye kadro ve intibak yasası gibi durumlar da konuşulacak. Milyonları ilgilendiren kararlar ise oldukça merak ediliyor. İşte 28 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve EYT son durum gelişmeleri...
Kasım ayının son Kabine Toplantısı öncesinde, gündemde hangi konuların ele alınacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor.
SÖZLEŞMELİYE KADRO NETLEŞTİ!
657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre mevzuat karmaşasını gidermek üzere sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." ifadelerini kullandı. İşte sözleşmeliye kadro hakkında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama;
"En yüksek asgari ücret artışları son dönemde yapılmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüyen Türkiye eylül ayından tarihinin en yüksek istihdam rakamı olan 31,4 milyon rakamına ulaşmıştır. Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede maaş artışlarının yanı sıra kadrolarına ilişkin kararlar alınmıştır. Bunlardan biri memurların ek gösterge artışı meselesini çözüme kavuşturmuştuk.
"227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyenlerin şartları devam edecektir. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürenin ardından kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü daha adil bir hale getirmeyi hedefliyoruz."