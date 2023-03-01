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Haberler Ekonomi EYT 2 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI: EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi?

EYT 2 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI: EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi?

EYT hakkında son gelişmeler gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği üzere EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Böylece kadın, erkek emeklilik şartları belli oldu. Şimdi gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Yasa Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki, EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
01.03.2023 23:43 - Son Güncelleme: 01.03.2023 23:43
EYT 2 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI: EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi?

EYT 1 Mart'ta Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete kararları içerisinde EYT yayınlanmasıyla başvurular başlayacak. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? İşte detaylar...

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EYT 2 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI: EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi?

EYT MECLİS'TEN GEÇTİ VE YASALAŞTI

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri gerçekleşti. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı.

EYT 2 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI: EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi?

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

EYT 2 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI: EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi?

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.

EYT 2 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI: EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi?

EYT ŞARTLARI NE OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT Meclis'ten geçti ve yasalaştı. İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları:

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