EYT 2 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI: EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi?

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.