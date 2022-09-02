Eylülde emekli promosyonlarına ZAM! 10.000 TL'ye yükseldi! TEB, Garanti, İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi promosyon ödemeleri ne kadar oldu?
Ve belli oldu! Bankalar hesaplara yatırıyor! Emekli maaşlarına ek gelir olarak 3 yılda bir bankalar tarafından ödenen promosyon ücretleri değişti. 10.000 TL'ye kadar ödeyen banka bile var. Tüm bankalar için geçerli olan ortak koşul, emekliler maaşlarını hangi bankadan alacaklarsa o banka ile 3 yıllık sözleşme imzalarlar. Bankalar emeklilerin 3 yıllık maaş alma taahhütüne karşı ise doğrudan promosyon öderler. Bankaların emekli maaş müşterisi yarışı, Eylül'de de son sürat devam ediyor. Emeklilere 8 bin liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlerin kazancı daha da büyüyor. İşte banka banka Eylül ayı yeni promosyon kampanyaları!
02.09.2022 12:29 - Son Güncelleme: 02.09.2022 12:29
10 BİN TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den alabiliyorsunuz. SGK, Bağ-kur, emekli sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara süper haber geldi. Milyonlarca emekli şu anda Ocka ayı zam haberlerine kilitlenmiş halde ama bu sırada bankalardan da emekli vatandaşlar amacıyla peş peşe kampanyalar yapılıyor. Eylül ayında promosyon ödemelerine büyük zam geldi. 10 bin TL'ye kadar ödemeler arttı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte merak edilenler!