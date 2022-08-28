Eylül ayında start alıyor! Belediye, Aile Bakanlığı, SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuru detayı vatandaşları mest etti!

Son dönemde devlet eliyle yapılan yardımlar vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Bu kapsamda yapılan desteklere devlet tarafından güncelleme yapıldı. Bu yardımlar arasında en çok müracaat edilen ise kira desteği başvuruları oldu. Belediye, Aile Bakanlığı SYDV ve kaymakamlık aracılığı ile oluşturulan yardım desteği çoğu ailenin bütçesine katkı sağlıyor. Yardım müracaat isteği onaylanan bütün vatandaşlar hizmetten yararlanıyor. İşte Belediye, Aile Bakanlığı, SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuru detayları...