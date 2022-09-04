Eylül ayında 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet'ten...
Devlet tarafından birçok kişiye yardım ödemeleri sağlanıyor. Ancak bazıları bu ödemelerden haberdar değil. Dar gelirlilere yönelik sosyal destekler eylül ayında da devam ediyor.Yakacak yardımı, elektrik faturası yardımı, öksüz- yetime yardım, barınma yardımı gibi bir sürü destek ödemesi yer alıyor. Peki, kimler bu destekelrden faydalanabilir? İşte merak edilenler!
04.09.2022 17:26 - Son Güncelleme: 04.09.2022 17:26
Devlet ihtiyaç sahibi ailelere 50'ye yakın sosyal yardım programı yürütüyor. Sosyal destekler genelde ailelere yönelik oluyor. Bunlar arasında yakacak yardımı, elektrik faturası yardımı, gıda yardımı, Barınma yardımı gibi birden fazla destek programına başvurular devam ediyor. Peki, devlet kimlere yardım veriyor, şartlar neler? İşte merak edilenler...