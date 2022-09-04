Eylül ayında 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet'ten...

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere 50'ye yakın sosyal yardım programı yürütüyor. Sosyal destekler genelde ailelere yönelik oluyor. Bunlar arasında yakacak yardımı, elektrik faturası yardımı, gıda yardımı, Barınma yardımı gibi birden fazla destek programına başvurular devam ediyor. Peki, devlet kimlere yardım veriyor, şartlar neler? İşte merak edilenler...