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Haberler Ekonomi Eylül ayında 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet'ten...

Eylül ayında 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet'ten...

Devlet tarafından birçok kişiye yardım ödemeleri sağlanıyor. Ancak bazıları bu ödemelerden haberdar değil. Dar gelirlilere yönelik sosyal destekler eylül ayında da devam ediyor.Yakacak yardımı, elektrik faturası yardımı, öksüz- yetime yardım, barınma yardımı gibi bir sürü destek ödemesi yer alıyor. Peki, kimler bu destekelrden faydalanabilir? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
04.09.2022 17:26 - Son Güncelleme: 04.09.2022 17:26
PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet’ten...

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere 50'ye yakın sosyal yardım programı yürütüyor. Sosyal destekler genelde ailelere yönelik oluyor. Bunlar arasında yakacak yardımı, elektrik faturası yardımı, gıda yardımı, Barınma yardımı gibi birden fazla destek programına başvurular devam ediyor. Peki, devlet kimlere yardım veriyor, şartlar neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet’ten...

Dar gelirli vatandaşlara devlet yardım elini uzatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahipleri destekleniyor.

PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet’ten...

Bakanlık tarafından 50'ye yakın program yürütülürken, sosyal desteklerde ailelere yönelik programlar ağırlıklı olarak yer alıyor. Sosyal destek şemsiyesine son olarak Aile Destek Programı eklendi.

PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet’ten...

Ancak destekler bununla sınırlı değil. İşte ailelere yönelik desteklerden bazıları:

PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet’ten...

- HANELERE AYDA 600 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere aylık 600 liraya varan nakdi destek sağlanıyor.

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