Eylül 2022 Sıfır 2. el marka marka en UCUZ otomobil kampanyaları! Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia'da 9.000 TL indirim müjdesi! %20 %30 oranında...
Yeni bir araç almak ya da elindekini yenilemek isteyenler güncel Eylül ayı otomobil kampanyalarını yakından takip ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot ve daha pek çok marka sunduğu cazip fırsatlar ile ön plan çıkıyor. Aylık olarak yapılan kampanyalar ve destekler değişiklik gösterebilirken bazı markalarda devam ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot, Dacia otomobil kampanyalarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olan seçimi yapabilirsiniz. İşte EYLÜL ayı sıfır otomobil kampanyaları!
01.09.2022 13:18 - Son Güncelleme: 01.09.2022 13:18
Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları internette en çok merak edilen konulardan birisi. Araç almak isteyenler uygun fiyatlı otomobil fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2022 Eylül ayında sıfır araç ve ikinci el araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Birçok firma yeni ayın gelmesi nedeniyle kampanya yaparken araç fiyat listeleri de güncellenmiş oldu. Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia gibi modellerin Eylül ayı araç fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.