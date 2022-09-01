Eylül 2022 Sıfır 2. el marka marka en UCUZ otomobil kampanyaları! Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia’da 9.000 TL indirim müjdesi! %20 %30 oranında...

Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları internette en çok merak edilen konulardan birisi. Araç almak isteyenler uygun fiyatlı otomobil fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2022 Eylül ayında sıfır araç ve ikinci el araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Birçok firma yeni ayın gelmesi nedeniyle kampanya yaparken araç fiyat listeleri de güncellenmiş oldu. Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia gibi modellerin Eylül ayı araç fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.