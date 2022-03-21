Evlilikten elektroniğe, ev eşyalarından eğitim masraflarına 25.000 ve 250.000 TL anında hesapta! 1.076 TL taksitle geri ödeme

Anadolu Bank Mart ayı boyunca geçerli olacak düşük faizli ve yüksek tutarda ihtiyaç kredisi fırsatını duyurdu! Tam 250.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçları için vatandaşların en uygun vade ve oranlarla ihtiyaç kredisi desteğinden yararlanması sağlanacak. Ayrıca gelir durumuna göre uygun geri ödeme seçenekleri ile rahat bir ödeme planı da hazırlanabilmektedir.