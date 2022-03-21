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Haberler Ekonomi Evlilikten elektroniğe, ev eşyalarından eğitim masraflarına 25.000 ve 250.000 TL anında hesapta! 1.076 TL taksitle geri ödeme

Evlilikten elektroniğe, ev eşyalarından eğitim masraflarına 25.000 ve 250.000 TL anında hesapta! 1.076 TL taksitle geri ödeme

Anadolu Bank İhtiyaç Kredisi kampanyasını duyurdu! 250.000 TL'ye kadar olan tüm ihtiyaçları için vatandaşların en uygun faiz oranları ile kredi kullanmaları sağlanacak. Özellikle son yıllarda vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına yönelik bankalardan gelen avantajları kredi seçeneklerine ilginin artmaya başladığı da ifade edildi. Düğün masraflarından eğitime, ev eşyası alımlarından diğer daha pek çok farklı ihtiyaçları için vatandaşların en uygun ihtiyaç kredisi avantajlarından yararlanması sağlanacak. İşte en uygun kredi fırsatının detayları

takvim.com.tr
21.03.2022 09:58 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:58
Evlilikten elektroniğe, ev eşyalarından eğitim masraflarına 25.000 ve 250.000 TL anında hesapta! 1.076 TL taksitle geri ödeme

Anadolu Bank Mart ayı boyunca geçerli olacak düşük faizli ve yüksek tutarda ihtiyaç kredisi fırsatını duyurdu! Tam 250.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçları için vatandaşların en uygun vade ve oranlarla ihtiyaç kredisi desteğinden yararlanması sağlanacak. Ayrıca gelir durumuna göre uygun geri ödeme seçenekleri ile rahat bir ödeme planı da hazırlanabilmektedir.

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Evlilikten elektroniğe, ev eşyalarından eğitim masraflarına 25.000 ve 250.000 TL anında hesapta! 1.076 TL taksitle geri ödeme

Mart Ayı Boyunca Düşük Faiz Fırsatından Yararlanın!

Mart ayı botunca aylık %2,04'ten başlayan avantajlı faiz oranları ile sunulacak Anadolu Bank İhtiyaç Kredisi, 250 bin liraya kadar olan tüm nakit ihtiyaçları için vatandaşlara en uygun oranlarla sunulacak.

Evlilikten elektroniğe, ev eşyalarından eğitim masraflarına 25.000 ve 250.000 TL anında hesapta! 1.076 TL taksitle geri ödeme

36 aya varan vade oranları ile kullandırılacak kredi kapsamında rahat bir geri ödeme planı da sunulmaktadır. Kredi geri ödemelerini rahat rahat yaparak vatandaşların 2022 yılında ihtiyaç duyduğu birçok ürüne kolayca kavuşması sağlanacak.

Evlilikten elektroniğe, ev eşyalarından eğitim masraflarına 25.000 ve 250.000 TL anında hesapta! 1.076 TL taksitle geri ödeme

Beyaz eşya, elektronik, ev eşyaları, tatil, eğitim masrafları, beyaz eşya ve daha düğün gibi daha pek çok farklı ihtiyaç için kullanılabilecek kredi, tüm ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılabilmektedir.

Evlilikten elektroniğe, ev eşyalarından eğitim masraflarına 25.000 ve 250.000 TL anında hesapta! 1.076 TL taksitle geri ödeme

Örnek ödeme tablosunda yer alan hesaplamaya göre, 25.000 TL için 36 ay vadede aylık 1.076 TL taksitle geri ödeme yapılabilecek.

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