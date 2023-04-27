Evlilik kredisi şartları netleşiyor! Faizsiz 150 bin TL nakit verilecek! 72 ay ödemesiz, 2.084 TL düşük taksitlerle! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır 2023?

Evlilik kredisi için şartlar ve başvuru tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu. Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Peki, evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilecek? işte merak edilenler!