Evlilik kredisi şartları netleşiyor! Faizsiz 150 bin TL nakit verilecek! 72 ay ödemesiz, 2.084 TL düşük taksitlerle! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır 2023?
Yeni evlenecek çiftler için kredi müjdesi büyük bir merakla araştırılıyor. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerine yer vermişti. Başvuru yapacak kişiler tarihleri ve şartları merak edip araştırıyor. Peki, evlilik kredisi şartları nedir? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
27.04.2023 09:26 - Son Güncelleme: 27.04.2023 09:26
Evlilik kredisi için şartlar ve başvuru tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu. Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Peki, evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilecek? işte merak edilenler!