Evli kadınlara, annelere emeklilik yolu! 25 yıl evli kalan, 180 gün 26 hafta primi olana erken emeklilik: Yaş şartı yok! 4 adımda en düşük 2.500 TL...

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş yaşamından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor bununla beraber prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Peki doğum borçlanmasından hangi anneler yararlanabilir? Borçlanılan prim, hangi süreleri kapsar? Evlat edinenler doğum borçlanmasından faydalanabilir mi? İşte merak edilenler haberimizde...