Evli 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi! 1.011 TL hesaplara yatacak! Kurban Bayramı'nda maaşa ek ödeme: e-Devlet üzerinden...

Memur maaş zammının hemen ardından bir diğer merak edilen konu da aile yardımı oldu. Aile yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artıyor. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memura aile yardımı olarak 770,61 lira veriliyordu. Yeni hesaplamaya göre bu ödeme bin 11 liraya ulaşacacağı öne sürülülüyor. Peki, Temmuz'da memur aile yardımı kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!