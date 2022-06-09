Evlenecek çiftlere TOKİ'den Haziran ayı müjdesi! Ayda 1.921 TL ödeme jesti! Kura çekimi başlıyor acele edin! 2+1, 3+1 daireler 38 bin TL ile...
TOKİ'den ayda 1.921,59 ödeyerek ev sahibi olun. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli vatandaşlar için yeni konutlar inşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak bu ayın 22, 23 ve 29. günlerinde kura yöntemiyle konut satışı yapılacağını duyurdu. Ev almak isteyenler için ilk adres olan TOKİ konutları için başvuru süreci devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlarda dairelerin fiyatları 384.317,90 TL'den başlıyor. 2+1, 3+1 daireler için 38.431,79 peşinat tutarı istenirken vade sayısı da 180 ay olarak belirtiliyor. İşte tüm detaylar...
Evlilik hazırlığında olanlar, yeni evli çiftler ve yıllardır ev alma hayali kuranlar! Bu haberimiz sizin için! 2+1, 3+1 daireler 38 bin TL gibi bir peşinat ile satılıyor. TOKİ dönem dönem çeşitli illerde projeler kapsamında yüzlerce daireyi uygun fiyata anahtar teslim yapıyor. Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki haftalarda TOKİ'nin yeni konut kampanyası vatandaşlara duyurulacak. Şuan ise hali hazırda bir çok satış ilanı bulunuyor. Peki hangi illerde konut satışı başladı? Dairelerin fiyatı ne kadar? Aylık ödeme miktarı kaç TL? Vade sayısı kaç? İşte tüm soruların yanıtları...
Öncelikle 81 ilde inşa edilecek konutlar hakkında bilgi verelim. Dar gelirli vatandaşlar için satışa sunulacak olan konutlar için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son açıklamasında "Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız." şeklinde konuşmuş ve TOKİ konutlarıyla ilgili açıklamayı Başkan Erdoğan'ın yapacağını ifade etmişti.
81 İLE YENİ KONUTLAR YAPILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı TOKİ'nin yeni projesiyle ilgili "Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız." dedi.
Bakan Kurum açıklamasına "TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz. İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız." şeklinde devam etti.