Evlenecek çiftlere TOKİ’den Haziran ayı müjdesi! Ayda 1.921 TL ödeme jesti! Kura çekimi başlıyor acele edin! 2+1, 3+1 daireler 38 bin TL ile...

Evlilik hazırlığında olanlar, yeni evli çiftler ve yıllardır ev alma hayali kuranlar! Bu haberimiz sizin için! 2+1, 3+1 daireler 38 bin TL gibi bir peşinat ile satılıyor. TOKİ dönem dönem çeşitli illerde projeler kapsamında yüzlerce daireyi uygun fiyata anahtar teslim yapıyor. Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki haftalarda TOKİ'nin yeni konut kampanyası vatandaşlara duyurulacak. Şuan ise hali hazırda bir çok satış ilanı bulunuyor. Peki hangi illerde konut satışı başladı? Dairelerin fiyatı ne kadar? Aylık ödeme miktarı kaç TL? Vade sayısı kaç? İşte tüm soruların yanıtları...