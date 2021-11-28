Evlenecek çiftlere müjdeli haber! Düğün, balayı masrafları gözünüzü korkutmasın! 31 Aralık başvurular için son gün…

Türkiyet Finans Katılım Bankası düğün masraflarını hafifletmek için evlenecek çiftlere finansman desteği sağlıyor. Binlerce çiftin yoğun ilgi gösterdiği ve başvuru şartlarını merak ettiği Türkiye Finans evlilik finansmanı kampanyası ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. Son gün olarak belirlenen 31 Aralık'ın kaçırılmaması gerekiyor ve geri ödemeler ise 2022'de başlayacağı için bütçeyi rahatlatmak amaçlanıyor. Peki 36 ay vade için faiz oranı ne kadar? İşte ayrıntılar…