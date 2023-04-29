Evlenecek çiftlere müjde üstüne müjde! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verilecek! 48 ay vade+ilk 2 yıl ödemesiz...
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimler için geri sayım başladı. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan maddeler gençlerde büyük sevinç yarattı. Gençlere yönelik ücretsiz internet erişimi, cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti, yeni evli çiftlere faizsiz kredi gibi imkanlar yer alıyor. 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisine dair detaylar ise merak konusu oldu.
29.04.2023 14:47 - Son Güncelleme: 29.04.2023 15:48
Türkiye'nin ikinci yüzyılı öncesi büyük öneme sahip bu seçimlerde AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençlere yönelik çok önemli maddeler bulunuyor. AK Parti seçim beyannamesinde 10 GB ücretsiz internetten ve ÖTV'siz telefon ve bilgisayar ediniminde tek seferlik vergi muafiyeti gibi önemli maddeler yer alıyor. Evlenecek çiftlere verilecek olan evlilik kredisi ise en dikkat çeken maddelerden birisi oldu.
Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.