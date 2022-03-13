Evlenecek çiftlere müjde 18 yaşını doldurana dağıtılıyor! Çeyiz alışverişi için destek paketi! %25 devlet katkısı da cabası! Aylık 2.828,34 TL...

Yaz geliyor! Nikah, düğün için tarihler alındı. Milyonlarca kişi hazırlıklarını tamamladı. En çok masrafın olduğu düğün mesarisi döneminde evlenecek olan çiftler kaynak için bankaları araştırıyor. İş Bankası tarafından duyurulan Çeyiz Hesabı bu kapsamda en dikkat çeken kampanyalar arasında yer alıyor. Peki çeyiz hesabının içeriği nasıl? Kimler çeyiz hesabı açabilir? Devlet katkısı ne kadar? 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapılması halinde devlet katkı sağlıyor. Bir kişiye yalnızca bir adet Çeyiz Hesabı açılabilir. Dolayısıyla çiftler ayrı ayrı hesap kullanabilmektedir. Çeyiz hesabına aylık düzenli aktarım tutarı minimum 282,83 TL maksimum 2.828,34 TL'dir. İşte detaylı bilgiler...