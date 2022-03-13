Evlenecek çiftlere müjde 18 yaşını doldurana dağıtılıyor! Çeyiz alışverişi için destek paketi! %25 devlet katkısı da cabası! Aylık 2.828,34 TL...
Evlenmeyi planlayan çiftlere müjde! Devlet katkılı çeyiz hesabı açarak evlilik ile birlikte doğacak masraflara önceden hazırlanabilirsiniz. İş Bankası çeyiz hesabı hakkında tüm detayları tek tek aktardı. Evlilik döneminde rahat etmek isteyenlere sunulan bu kampanya avantajlı faiz oranları ve %25'e varan devlet katkısı özellikleri ile yoğun ilgi görüyor. 8 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. İşte detaylar...
Yaz geliyor! Nikah, düğün için tarihler alındı. Milyonlarca kişi hazırlıklarını tamamladı. En çok masrafın olduğu düğün mesarisi döneminde evlenecek olan çiftler kaynak için bankaları araştırıyor. İş Bankası tarafından duyurulan Çeyiz Hesabı bu kapsamda en dikkat çeken kampanyalar arasında yer alıyor. Peki çeyiz hesabının içeriği nasıl? Kimler çeyiz hesabı açabilir? Devlet katkısı ne kadar? 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapılması halinde devlet katkı sağlıyor. Bir kişiye yalnızca bir adet Çeyiz Hesabı açılabilir. Dolayısıyla çiftler ayrı ayrı hesap kullanabilmektedir. Çeyiz hesabına aylık düzenli aktarım tutarı minimum 282,83 TL maksimum 2.828,34 TL'dir. İşte detaylı bilgiler...
2022'DE DÜNYAEVİNE GİRECEK ÇİFTLERE MÜJDELİ HABER İŞ BANKASI'NDAN DUYURULDU!
İş Bankası Çeyiz Hesabı hakkında tüm detaylara internet sitesinde yer verdik. Evlilik hazırlığında doğan masrafları devlet katkılı çeyiz hesabı ile kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Banka tarafından sunulan Çeyiz Hesabı, gelecekte rahat etmek için bugünden birikim yapmayı sağlıyor.
Çeyiz Hesabı, avantajlı faiz oranları ve %25'e varan devlet katkısı ile bugünden birikim yaparak evlilik döneminde rahat etmek isteyenler için öne çıkıyor. Çeyiz Hesabı'nı şubeye gidilerek açılabiliyor. Gelelim hesabın detaylarına...
👉İş Bankası Çeyiz Hesabı'nın Özellikleri:
- TL cinsinden 3, 4 veya 5 yıl vadeli olarak açtırılabilir.
- Yalnızca T.C. vatandaşları ile Mavi Kart sahiplerince açtırılabilir.
- Çeyiz Hesabı yaş sınırı 18'dir. 18 yaşından büyük kişilerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
- 18 yaşından küçükler için veli/vasi tarafından açtırılabilir.
- Yalnızca tek kişilik olarak açtırılabilmektedir.
- Hesaba aylık ya da 3 aylık dönemlerde müşteri tarafından belirlenen günde vadesiz mevduat hesabından düzenli talimat ile para yatırılabilmekte, talimat planı dışındaki bir günde hesaba para yatırılması mümkün olamamaktadır.
- Düzenli ödeme periyodu olan aylık veya 3 aylık ödeme tercihi her 12 aylık dönem başında değiştirilebilmektedir.
- Talimat planında ödeme günü değişikliği talep edilmesi halinde söz konusu değişiklik bir sonraki ödeme döneminden sonra devreye alınmaktadır.
- Ödeme günü iş günleri arasından seçilebilir. İzleyen ödemelerde ödeme gününün iş gününe denk gelmemesi halinde izleyen ilk iş günü ödeme günü olarak kabul edilir.
- Hesap sahibinin talimatı bulunması halinde ve vadesiz mevduat bakiyesinin talimat tutarının tamamı için yeterli olmadığı durumda; düzenli ödemeler kredili mevduat hesabından karşılanabilir.
- Çeyiz Hesabı'na aylık düzenli aktarım tutarı minimum 282,83 TL maksimum 2.828,34 TL, 3 aylık düzenli aktarma tutarı ise minimum 848,50 TL maksimum 8.485,06 TL'dir. Düzenli aktarım tutarları bu limitler dâhilinde müşteri tarafından serbestçe belirlenebilir.
- Düzenli ödeme aktarma tutarları yukarıda belirtilen limitler içerisinde kalmak kaydı ile değiştirebilir.
- Talimat tutarı müşteri tarafından belirlenen günde saat 18.15'de tek seferde gerçekleştirilmeye çalışılır.
- Talimat tutarı dışında bir tutar için tarama yapılamayacak ve düzenli aktarım tutarının kısmi tahsilatına izin verilmeyecektir.