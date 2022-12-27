Evladı olan ailelere yılbaşı müjdesi! Aile Bakanlığı 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık veriyor! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte Aile Destek Programı kapsamında yapılan çocuk destek ödemelerine başvurular da hızlandı. Yeni yılla birlikte çocuk destek parasının da belirlenen yeni asgari ücretle birlikte değişmesi bekleniyor. 2023 çocuk parası henüz resmi olarak açıklanmazken başvuru ekranının halen açık olduğu bildirildi. Bakanlık tarafından hanede bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanıyor. 1,2 ve 3 çocuklu aileler ödemelerini PTT'den alıyor. İşte başvuru ekranı ve başvuru şartları...
Aile destek programı 2023 zammı merakla beklenirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödeneklerden henüz faydalanmayanlar, başvurular hakkında bilgi edinmek için harekete geçti. Özellikle çocuğu olan ailelere, çocuk destek ödemeleri hakkında araştırmalara başladı. Evladı olan ailelere çocuk sayısına göre ödeme yapılacağı duyuruldu. Başvurular e-Devletten alınırken şartlar da belirlendi. İşte detaylar...
SOSYAL YARDIMLAR 2023 YILINDA NASIL DEĞİŞECEK (TL)
Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 18.27 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 896,82 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 197,27 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 98.64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 291 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.