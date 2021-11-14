Evini yapacaklara devlet desteği! Prefabrik ev yapana 30.000 TL, betonarme yapanlara ise 40.000 TL ödeme! İşte şartlar…

Uzun yıllar kendi evinde oturmanın hayalini kuran vatandaşlardan kendi evini yapmaya karar verenler için destekler geliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımı ile herkesin ev sahibi olmasını destekliyor. Prefabrik ev yapana 30.000 TL, betonarme yapanlara ise 40.000 TL ödeme karşılıksız olarak yapılıyor. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar prefabrik ev yardımı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar!