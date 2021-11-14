Evini tadilat ettirmek isteyenlere müjde: Geri ödemesiz, karşılıksız 20 bin TL dağıtılacak! Bakanlık harekete geçti! Kış gelmeden...

Örneğin evinizi tadilat etmek istiyorsanız devlet size 20 bin TL'ye kadar para desteğinde bulunabiliyor. Tadilat parası için bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle; "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."