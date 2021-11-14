Evini tadilat ettirmek isteyenlere müjde: Geri ödemesiz, karşılıksız 20 bin TL dağıtılacak! Bakanlık harekete geçti! Kış gelmeden...
Kış aylarının gelmesiyle birlikte binlerce kişi devletin sağladığı para yardımlarını araştırıyor. Evi için tadilat yaptırmak isteyen ancak maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlara devlet tarafından para desteği sağlanıyor. Bunun için öncelikle vatandaşın ilçe kaymakamlığna gitmesi ve başvurua bulunması gerekiyor. Ardından Aile Bakanlığı önce başvuruda bulunan ailenin destek alımı için uygun olup olmadığını inceler. Son olarak da aileye ne kadar ödeme yapılması gerektiğine karar verilir. Devlet tarafından sağlanan tadilat parası 20 bin TL'ye kadar ulaşabilmektedir. İşte detaylar...
Evini tadilat ettirmek isteyenlere devletten büyük müjde! Evini onarmak isteyen ailelere geri ödemesiz, karşılıksız 20 bin TL verilecek. Tadilat yardımı olarak da geçen destek ödemeleri kasım ayında da devam ediyor. Özellikle kış aylarının gelmesiyle evi eski olan ailelere devlet sahip çıkıyor. Bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı için 20 bin TL maddi destek sağlanıyor. İşte başvuru detayları...
Örneğin evinizi tadilat etmek istiyorsanız devlet size 20 bin TL'ye kadar para desteğinde bulunabiliyor. Tadilat parası için bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle; "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."