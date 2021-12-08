Evi olsun isteyenler yaşadı! Devlet desteği yapılıyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarme için ise 40 bin TL! Başvuru şartları…

Yıllarca başkasının evine kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devlet tarafından verilen destekler bitmiyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve siz de şartları taşıyorsanız hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Devlet kendi evini yapacaklara yardım desteği sunuyor, prefabrik ev için 30 bin TL, betonarme yapacaklara ise 40 bin TL veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımı ile ev sahibi olmayan kalmayacak. İşte prefabrik ve betonarme ev yardımlarına ilişkin tüm bilgiler!