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Haberler Ekonomi Evi olsun isteyenler yaşadı! Devlet desteği yapılıyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarme için ise 40 bin TL! Başvuru şartları…

Evi olsun isteyenler yaşadı! Devlet desteği yapılıyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarme için ise 40 bin TL! Başvuru şartları…

Ev sahibi olmak herkesin hayali olsa da bu hayale ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Devletten ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekler gelmeye devam ediyor, ev sahibi olmak isteyenlere karşılıksız yardım veriyor. Kendi evini yapmak isteyen ve şartları taşıyan vatandaşlar bu destekten yararlanmak için başvuruları yapabilecek. Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarmeye ise 40 bin TL karşılıksız, geri ödemesiz destek veriliyor. İşte ayrıntılar!

08.12.2021 14:30 - Son Güncelleme: 08.12.2021 14:30
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Devlet destek veriyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarmeye ise 40 bin TL! Başvuru…

Yıllarca başkasının evine kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devlet tarafından verilen destekler bitmiyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve siz de şartları taşıyorsanız hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Devlet kendi evini yapacaklara yardım desteği sunuyor, prefabrik ev için 30 bin TL, betonarme yapacaklara ise 40 bin TL veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımı ile ev sahibi olmayan kalmayacak. İşte prefabrik ve betonarme ev yardımlarına ilişkin tüm bilgiler!

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Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Devlet destek veriyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarmeye ise 40 bin TL! Başvuru…

PREFABRİK EV YAPIMI İÇİN BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımı amacıyla aranan müracaat şartlarını duyurdu.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Devlet destek veriyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarmeye ise 40 bin TL! Başvuru…

Bakanlık doğrultusundan verdiği devlet desteği amacıyla müracaat ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden kabul edilecek.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Devlet destek veriyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarmeye ise 40 bin TL! Başvuru…

Açıklanan şartlara göre prefabirk ev gerçekleştirmek isteyen bireylerin kesinlikle aylık hane halkı geliri kriterine uyması gerekiyor.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Devlet destek veriyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarmeye ise 40 bin TL! Başvuru…

Prefabrrik ev yardımı alabilmek isteyen bireylerin aylık hane halkı geliri para sınırı asgari ücretin üçte birini geçmeyecek yani 701,32 lira sınırını aşmayacak.

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