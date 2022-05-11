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Haberler Ekonomi Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere İŞKUR'dan en az 4250 TL'lik iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın!

Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere İŞKUR'dan en az 4250 TL'lik iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın!

Türkiye İş Kurumu yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü evden çalışmayı tercih eden vatandaşlara müjdesini verdi. Kurum, resmi internet sitesi aracılığı ile onlarca ev işi ilanı yayınladı.

takvim.com.tr
11.05.2022 10:19 - Son Güncelleme: 11.05.2022 10:19
Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın!

Türkiye İş Kurumu'ndan Ev İşi İlanları!

Türkiye İş Kurumu yayınlamış olduğu özel sektör ve kamu sektörü ilanlarına ek olarak, ev işi ilanları da yayınlamaya başladı. Pandemiden itibaren artan ev çalışmalarına dahil olan kurum, aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına, eğitim masraflarını çıkarmak isteyen öğrencilere ve çeşitli sebeplerden ötürü dışarıda çalışamayan vatandaşlara, evden çalışma imkanı sunduğunu açıkladı.

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Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın!

Türkiye İş Kurumu'nun sitesinden yayınlanan iş ilanları aracılığı ile yapılabilecek ev işleri şu başlıklar altında toplandı:

  • El işleme
  • Boncuk dizme
  • Davetiye ve zarf katlama
Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın!
  • Mendil ve peçete katlama
  • Kuruyemiş paketleme
  • Yorgan ve battaniye katlama
Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın!
  • Tuz ve şeker paketleme
  • Kuru bakliyat paketleme
Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın!
  • Paça ütüleme
  • Triko paketleme

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