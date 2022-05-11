Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere İŞKUR'dan en az 4250 TL'lik iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın!
Türkiye İş Kurumu yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü evden çalışmayı tercih eden vatandaşlara müjdesini verdi. Kurum, resmi internet sitesi aracılığı ile onlarca ev işi ilanı yayınladı.
11.05.2022 10:19 - Son Güncelleme: 11.05.2022 10:19
Türkiye İş Kurumu'ndan Ev İşi İlanları!
Türkiye İş Kurumu yayınlamış olduğu özel sektör ve kamu sektörü ilanlarına ek olarak, ev işi ilanları da yayınlamaya başladı. Pandemiden itibaren artan ev çalışmalarına dahil olan kurum, aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına, eğitim masraflarını çıkarmak isteyen öğrencilere ve çeşitli sebeplerden ötürü dışarıda çalışamayan vatandaşlara, evden çalışma imkanı sunduğunu açıkladı.