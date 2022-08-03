Evdeki hesap çarşıya uydu! Araba fiyatları 40.000 TL birden DÜŞTÜ! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları!

Güncel sıfır ve 2. el araba fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Araba almak isteyen milyonlarca kişi ÖTV haberi sonrası heyecana kapıldı. Geçtiğimiz günlerde ÖTV'deki düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi, otomobil piyasasında olumlu etki bıraktı. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 arttı. Ağustos ayıyla birlikte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ucuz araba fiyat listesi 2022!