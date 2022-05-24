Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Evdeki hesap çarşıya uyacak! Acil nakit arayan asgari ücretliye 1.427 TL taksitle konut kredisi! 4 bin 253 TL ile maksimum ev kredisi hesaplama tablosu!

Evdeki hesap çarşıya uyacak! Acil nakit arayan asgari ücretliye 1.427 TL taksitle konut kredisi! 4 bin 253 TL ile maksimum ev kredisi hesaplama tablosu!

Asgari ücretli çalışanlar uygun kredi kampanyalarını yakın takibe aldı. Nakit sıkıntısı çekenler son dönemde ihtiyaç, konut kredilerine yöneliyor. Bilindiği üzere Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekilir? sorusunun yanıtı için araştırmalara koyuldu. 4 bin 253 TL ile ev kredisi hesaplamak çok kolay! Bankalar sabit geliri olan vatandaşlara ortalama aynı kredi çıkarıyor. En yüksek limitten kredi çekmek isteyen asgari ücretlilere yaklaşık 200- 300 bin TL arası bir miktar çıkıyor. Peki, asgari ücretle ne kadar konut, ihtiyaç kredisi çekilir? İşte merak edilenler!

24.05.2022 17:05 - Son Güncelleme: 24.05.2022 17:06
Evdeki hesap çarşıya uyacak! Acil nakit arayan asgari ücretliye 1.427 TL taksitle konut kredisi! 4 bin 253 TL ile maksimum ev kredisi hesaplama tablosu!

Ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi için hesaplamalara girişti. Kredi limiti hesaplanırken çalışanın kazancın belli oranının konut kredisi taksiti olarak kullanılması ve aksit tutarının 120 ay vadeli toplam tutarından bankaların faiz oranlarının çıkarılması dikkate alınır. Ayda 3 bin TL gibi bir taksit ödeme sözü verenler 200.000 TL konut kredisi çekebilirler. Peki, asgari ücretle ne kadar konut, ihtiyaç kredisi çekilir? İşte hesaplama tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evdeki hesap çarşıya uyacak! Acil nakit arayan asgari ücretliye 2.975 taksitle konut kredisi! 4 bin 253 TL ile maksimum ev kredisi hesaplama tablosu!

Asgari ücret alanların gözleri konut kredilerine çevrildi. Özellikle ev alma hayali kuranlar belirlenen bu asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekebileceklerini öğrenmek istiyor. Peki en fazla ne kadar ev kredisi çekilebilecek?

Evdeki hesap çarşıya uyacak! Acil nakit arayan asgari ücretliye 2.975 taksitle konut kredisi! 4 bin 253 TL ile maksimum ev kredisi hesaplama tablosu!

4 BİN 253 TL ASGARİ ÜCRETLE KONUT KREDİSİ LİMİT HESABI

Asgari ücretle çalışanlar sabit gelir almakta. Dolayısıyla her ay aynı ücreti alan vatandaşların kullanabilecekleri konut kredisi için hesap formülü aynı.

Evdeki hesap çarşıya uyacak! Acil nakit arayan asgari ücretliye 2.975 taksitle konut kredisi! 4 bin 253 TL ile maksimum ev kredisi hesaplama tablosu!

Asgari ücretle çalışan ve başka geliri olmayan bir vatandaş en yüksek limitte konut kredisi kullanmak isterse;

Evdeki hesap çarşıya uyacak! Acil nakit arayan asgari ücretliye 2.975 taksitle konut kredisi! 4 bin 253 TL ile maksimum ev kredisi hesaplama tablosu!

Asgari ücretin yüzde 70'i konut kredisi taksiti olarak ödenebilir. Yani aylık 2.975 TL konut kredisi taksiti ödeyebilir.

SON DAKİKA