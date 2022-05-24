Evdeki hesap çarşıya uyacak! Acil nakit arayan asgari ücretliye 1.427 TL taksitle konut kredisi! 4 bin 253 TL ile maksimum ev kredisi hesaplama tablosu!

Ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi için hesaplamalara girişti. Kredi limiti hesaplanırken çalışanın kazancın belli oranının konut kredisi taksiti olarak kullanılması ve aksit tutarının 120 ay vadeli toplam tutarından bankaların faiz oranlarının çıkarılması dikkate alınır. Ayda 3 bin TL gibi bir taksit ödeme sözü verenler 200.000 TL konut kredisi çekebilirler. Peki, asgari ücretle ne kadar konut, ihtiyaç kredisi çekilir? İşte hesaplama tablosu!