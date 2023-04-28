EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? Yeni düzenleme...

Evde bakım maaşı alanlar için yeni müjde geldi. Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Peki, ne zaman yasa yürürlüğe girecek? İşte konu hakkında merak edilenler!