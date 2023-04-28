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Haberler Ekonomi EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? Yeni düzenleme...

EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? Yeni düzenleme...

Yaşı veya engelli yakınına bakanlar için yeni destekler geliyor. Evde bakım maaşı alan kişiler sosyal güvenlik kapsamına alınırken, ödemelerine de zam gelecek. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde yakınına bakanlara sigorta yapılacak mı? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
28.04.2023 16:36 - Son Güncelleme: 28.04.2023 16:36
EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? Yeni düzenleme...

Evde bakım maaşı alanlar için yeni müjde geldi. Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Peki, ne zaman yasa yürürlüğe girecek? İşte konu hakkında merak edilenler!

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EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? Yeni düzenleme...

Yaşlılar, engelliler için sağlanan desteklere önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek.

EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? Yeni düzenleme...

İş hayatında yer almak isteyen yaşlılara yönelik esnek çalışma koşulları oluşturulurken, evde yaşayanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı desteklenecek.

EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? Yeni düzenleme...

Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? Yeni düzenleme...

MEMUR ZAMMI GELECEK

Ortalama 560 bin vatandaşın yararlandığı evde bakım yardımının tutarı halen aylık 4 bin 336 lira 80 kuruş. Bu tutar da önümüzdeki dönemde artırılacak.

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