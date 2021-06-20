Evde ek iş yaparak para kazanabileceğiniz yeni ve sağlam iş fikirleri! Aylık 5.000 TL ek gelir kazanma imkanı…

Vatandaşın paraya olan ihtiyacı ekonomideki dalgalanma nedeni ile her geçen gün artmaya devam ederken evden yapılabilecek parlak iş fikirleri de bu dönemde çok daha yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle de pandemi nedeni ile artık evde daha çok vakit geçiren kişiler bu boş zamanlarını değerlendirmek için evde yapılacak işler listesi araştırıyorlar. Sunulan iş imkanları ile vatandaşlara ayda 5 bin liraya kadar ek gelir kazanma imkanı sunuluyor.