Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! SGK’dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...

Evde bakım maaşı alanlar için yeni uygulama hayata geçiyor. Bu uygulama ile evde bakıma ihtiyacı olan yaşlılar ve engelliler, sosyal güvenlik kapsamına alınacak ve evde bakım maaşı alanlar da bu sigorta kapsamına dahil olacak. Peki, ne zaman geçerli olacak? Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? İşte detaylar...