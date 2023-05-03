Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! +5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...
Evde bakım maaşı alanlar için yeni açıklama geldi. Türkiye'de yaşlı bakım sigortası uygulaması için harekete geçiliyor. Bu kapsamda evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar, sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Ayrıca bu kişilere evde bakım maaşı alanlar da eklenecek. Peki, sigorta şartları ne olacak? İşte merak edilenler haberimizde!
03.05.2023 22:46 - Son Güncelleme: 03.05.2023 22:47
Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.