Evde bakım, dul ve yetim aylığı, aile destek, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Kimler ikramiye alacak? Sosyal yardım ödeme takvimi

Ramazan Bayramı'nda kimlerin ikramiyeden faydalanacağı belli oldu. 2023 yılında bilindiği üzere sosyal yardımların tümüne zam geldi. Ayrıca bu yıl Aile Destek Ödemeleri'nde de artış yapılmıştı. Gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. Peki Kimler ikramiye alacak? Evde bakım, dul ve yetim aylığı, aile destek, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? İşte Sosyal yardım ödeme miktarı ve ödeme tarihleri 2023...