Ev hayali kuranlara müjde! TOKİ’den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut fırsatı! İşte uygun fiyatlı daireler...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kasım ayı fırsatlarını duyurunca uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş hemen detayları araştırmaya başladı. Tam 9 ilde Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle alıcı bulacak olan dairelerin kaç tane olduğu ve hangi fiyatla satışa sunulduğu merak ediliyor. TOKİ'den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut sahibi olmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.