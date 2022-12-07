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Haberler Ekonomi Ev hanımlarına PTT'den 1000 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Ev hanımlarına PTT'den 1000 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara özel çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki kadınlara hangi sosyal yardımlar veriliyor? Nakit sosyal yardım almak isteyen kadınlara yapılan sosyal yardımların şartları nelerdir? 1.000 TL ödeme kimlere yapılıyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
07.12.2022 16:20 - Son Güncelleme: 07.12.2022 16:20
Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Çalışmayan, boşanan, eşi vefat etmiş kadınlara devlet desteği! Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Bu olanaklar Aile vee Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Peki, 1.000 TL nakit desteğinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler!

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Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Ev hanımlarının sosyal ve maddi yardım başvurusu yapabileceği bir çok kurum bulunduğu açıklandı. Vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilmek için başvurularını ve başvuru sonuçlarını e devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

AYLIK DÜZENLİ ÖDEME

Bunun dışında, hiçbir geliri olmayan ve sigortalı işte de çalışmayan kadınlara yönelik maaş desteği de sağlanıyor.

Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Bu maaşlardan ilkini, dul maaşı olarak adlandırılan, ölen sigortalının veya emeklinin geride kalan hak sahiplerine bağlanan maaş oluşturuyor.

Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Bunun için, ölen kişinin belirli süre sigortalı olması veya emekliliğini hak etmiş olması gerekiyor.

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