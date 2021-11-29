Ev hanımlarına müjde! 500 TL’ye kadar alıcı buluyor, ev ekonomisine katkı sağlıyor! Eğlenirken para da kazanabilirsiniz!

El emeği ürünler yaparak hem keyifli zaman geçirmek hem de satış kazançları ile ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar Antalya'nın 300 yıllık geleneği olan Ormana dokumacılığı ile ilgili bilgileri yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Kurs olarak işi öğrenen, ustalık belgesi alma hakkına bir süre sonra ulaşabilen ve satılan ürünlerden para kazanan kadınlarımız yüzyıllık geleneğin de devamını sağlıyor. İşte ayrıntılar!