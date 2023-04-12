Ev hanımlarına kolay emeklilik! Her yıl en az 12 bin TL! Destek nasıl uygulanacak, avantajları neler? Çalışana, emekliye refah payı...
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 müjde yer aldı. Özellikle kadınların emeklilik yaşı esnetilirken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği gelecek. Peki ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte detayları...
12.04.2023 11:38 - Son Güncelleme: 12.04.2023 11:43
YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK
Beyannameye göre, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilirken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine de devlet desteği sağlanacak.