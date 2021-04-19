Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir isteyenlere evden karlı ve kolay iş fikirleri! Oturduğunuz yerden binlerce lira kazanın!

Eğer el işi ürünleri konusunda yeteneğiniz varsa yeteneğinizi gelir kapısına dönüştürebilirsiniz. Tasarlayacağınız, kolye, küpe ve bilekleri satarak para kazanabilirsiniz. Eğer takı tasarımı konusunda bilginiz yoksa YouTube üzerinde bulunan kursları izleyerek çeşitli şeyler öğrenebilir ve daha sonrasında tasarımlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Ürünlerinizin satışı içinse sosyal medyayı bir miktar aktif kullanmanız gerekebilir, çünkü daha geniş kitlelere ulaşmak ve daha fazla ürün satmak sosyal medya ile daha kolay hale gelmektedir. Bu noktada takı tasarımı işinden kazanacağınız para sizin ellerinizde, eğer yaptığınız tasarımlar beğenilirse daha çok para kazanırsınız, yine büyük kitlelere ulaşmanız halinde de aylık ciddi miktarlarda paralar kazabilirsiniz.