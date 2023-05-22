Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK'ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! 12. 804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...
Ev hanımlarına emeklilik imkanı doğdu. Ev hanımlarına emeklilik güvencesi sağlanacağı açıklandı. Emeklilik şartı ve başvurularına ilişkin detaylar da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." dedi. Açıklamaların ardından gözler ev hanımlarına emeklilik hakkında detaylara çevrildi. Sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. İşte detaylar...
22.05.2023 12:35 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:35
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi. SGK'ya tek belge ile müracaat etmek kâfi olacak. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda, Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarına emeklilik desteği verileceğini açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da yeni açıklamalar geldi. 12. 804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...