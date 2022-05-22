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Haberler Ekonomi Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik! Evli kadınlara 7300 gün kazandırılacak! 47-48-49 yaşında tek dilekçeyle maaş bağlanır! 1261 günü geçmeden....

Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik! Evli kadınlara 7300 gün kazandırılacak! 47-48-49 yaşında tek dilekçeyle maaş bağlanır! 1261 günü geçmeden....

Emekli olmak herkesin hayalidir. Özellikle ev hanımları emekli olup maaş almak istiyor. Evde onca yükü alıp sigortalı bir işte çalışamadıkları için emekli olamayan ev hanımlarına sevindirici haber verilmişti. Yapılan talepler doğrultusunda ev hanımlarına da emeklilik hakkı tanındı. Ancak bunun belli başlı birkaç yolu var. Bunlardan biri de çalışmadan prim ödemek. Peki, ev hanımları nasıl çalışmadan emekli olabilir? İşte merak edilen sorunun cevabı!

22.05.2022 17:13 - Son Güncelleme: 22.05.2022 17:13
Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik! Evli kadınlara 7300 gün kazandırılacak! Tek dilekçeyle maaş bağlanır! 1261 günü geçmeden....

Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için prim , yıl ve yaş şartı gerekiyor. Yani bir yerde çalışmak ya da primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olabilir. Sadece SGK'ya yazılı olarak başvurmak yeterli oluyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilir? İşte ev kadınlarına emeklilik imkanı...

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Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik! Evli kadınlara 7300 gün kazandırılacak! Tek dilekçeyle maaş bağlanır! 1261 günü geçmeden....

Günlük hayatta evde kalarak hem evin düzenini sağlayan hem de yaptığı ek işlerle evin ekonomisine katkıda bulunan ev hanımlarının en büyük hayali emekli olmak. Ancak çalışmadan da isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla emekli olmak mümkün olabiliyor. Emekli olmak için sadece bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekmiyor.

Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik! Evli kadınlara 7300 gün kazandırılacak! Tek dilekçeyle maaş bağlanır! 1261 günü geçmeden....

Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Bu yıl için en düşük prim aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.

Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik! Evli kadınlara 7300 gün kazandırılacak! Tek dilekçeyle maaş bağlanır! 1261 günü geçmeden....

Türkiye'de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Bunlardan birisi de çalışmadan prim ödemek. Özellikle ev kadınları için bulunmaz bir fırsat...

Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik! Evli kadınlara 7300 gün kazandırılacak! Tek dilekçeyle maaş bağlanır! 1261 günü geçmeden....

3 ŞART

Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım.

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