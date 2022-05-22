Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik! Evli kadınlara 7300 gün kazandırılacak! 47-48-49 yaşında tek dilekçeyle maaş bağlanır! 1261 günü geçmeden....

Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Bu yıl için en düşük prim aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.