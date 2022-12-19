Ev hanımlarına 9.900 lira ödeme! İŞKUR’dan başvuran PTT’den nakit alacak! Maaş gibi devletten para yardımı! 30 gün ve üzerinde...

O para anında PTT'ye yatıyor! İŞKUR ve SGK en önemli olan kurumların başında yer alıyor. Bu anlamda İŞKUR ve SSK üzerinden vatandaşlara yardımlar yapılıyor. İstihdamı artırmak isteyen ve çocuğu olan kadınların iş hayatına katılmasını hedefleyen İŞKUR'dan annelere büyük destek var. Hazırlananprojeyle İŞKUR annelere aylık 9900 TL destek verecek.