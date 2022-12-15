Ev hanımlarına 600 TL ödeme! 1-2-3 çocuklu olanlar PTT'den tek kalemde alabilecek! 1 defaya mahsus veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
PTT'den tek kalemde alınabiliyor! Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla yapılan pek çok ödeme bulunuyor. Bugüne kadar başta sosyal destek ödemesi olmak üzere pek çok yardım yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok alanda yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular sürüyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Peki, kimler doğum yardımı alabilecek? İşte merak edilenler!
Vatandaşa destek olmak amacıyla bir çok yardım ödemesi devlet tarafından anında yapılıyor. Doğum parası başvuruları devam ediyor. Gözler 300, 400 ve 600 TL doğum yardımı için müracaat şartlarına çevrildi. Vatandaşa destek olmak için birçok ekonomik destek devreye alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Peki, kimler ödemeden yararlanacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
Doğum yardımından faydalanmak için ne yapılması gerekir?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.
Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur.