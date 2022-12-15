Ev hanımlarına 600 TL ödeme! 1-2-3 çocuklu olanlar PTT’den tek kalemde alabilecek! 1 defaya mahsus veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Vatandaşa destek olmak amacıyla bir çok yardım ödemesi devlet tarafından anında yapılıyor. Doğum parası başvuruları devam ediyor. Gözler 300, 400 ve 600 TL doğum yardımı için müracaat şartlarına çevrildi. Vatandaşa destek olmak için birçok ekonomik destek devreye alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Peki, kimler ödemeden yararlanacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...