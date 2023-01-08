Ev hanımlarına 4 bin 125 TL nakit destek! PTT'den 2 ayda 1 maaş gibi alınacak! Birkaç gün sonra hesapta! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...
Türkiye'de devlet tarafından kadınlara çok fazla kalemde sosyal destek verilmektedir. Kadınlara verilen sosyal destekler arasında bulunan dul yardımı en çok kullanılan destek programıdır. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki, kimler 4 bin 125 TL destek ödemesinden yararlanacak? İşte detaylar!
Çalışmayan, boşanan, eşi vefat etmiş kadınlara devlet desteği her alanda sağlanıyor. Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Peki, 4.125 TL nakit desteğinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
'Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı milyonlarca hak sahibi tarafından merak ediliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli olmuştu.
2023 OCAK DUL VE YETİM MAAŞI KAÇ LİRA?
Dul ve yetim aylığı, vefat ettiği için maaşı eşi ve çocukları tarafından alınan kişinin ödediği prim gününe ve maaşı alan kişinin payına göre değişiklik göstermektedir.
Bununla birlikte dul ve yetim aylığı senede iki defa memur ve emekli maaş zammı ile aynı oranda zamlanmaktadır.